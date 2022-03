La BEI au Maroc: Une mobilisation continue pour appuyer la relance économique

mercredi, 23 mars, 2022 à 13:55

Rabat – Au Maroc, la Banque européenne d’investissement (BEI) est pleinement investie dans la continuité de sa mobilisation exceptionnelle pour appuyer la relance économique, a souligné la Chef de la Représentation de la Banque au Maroc, Anna Barone.

Dans ce sillage, la BEI a maintenu en 2021 des niveaux d’engagements supérieurs à la période pré-Covid, a noté Mme Barone, dans un message adressé aux partenaires et amis de la Banque dans le contexte de la crise ukrainienne.

“Notre action s’est focalisée sur la digitalisation, la santé ainsi que l’eau et l’assainissement, mais aussi sur le secteur privé pour soutenir une croissance créatrice d’emploi”, a-t-elle relevé.

Et de rappeler que la BEI a conclu récemment un accord en partenariat avec l’UE et le Royaume, pour un programme de scolarisation rurale basé sur un modèle innovant d’écoles communautaires pour améliorer la qualité de l’enseignement et l’apprentissage, tout en renforçant l’inclusion des filles.