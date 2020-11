Benchaâboun: Près de 31 MMDH transférés aux régions depuis 2016

jeudi, 12 novembre, 2020 à 22:53

Le blocage du passage de Guergarate par le “polisario” renseigne sur l’état d’échec et le sentiment d’isolement du front séparatiste, a affirmé, jeudi, M. Mohamed El Ghali, professeur des sciences politiques et du droit constitutionnel à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech.