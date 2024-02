Béni Mellal-Khénifra : Lancement du “Dialogue régional sur l’investissement”

mardi, 27 février, 2024 à 21:30

Béni Mellal – Le Dialogue régional sur l’Investissement à Béni Mellal-Khénifra, a été lancé, mardi à Béni Mellal, en présence des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial régional.

Le dialogue régional sur l’investissement est organisé en prélude au Forum de l’investissement “Investir au Cœur du Maroc” qui se tiendra le mois de mai prochain, sous l’égide du ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques et de la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, en collaboration avec plusieurs partenaires dans le but de converger les efforts et mutualiser les ressources pour une meilleure promotion de la région Béni Mellal-Khénifra.

Le lancement de ce dialogue qui se veut une occasion pour rappeler le contexte et les enjeux de développement des investissements privés et dresser le bilan de ces investissements au niveau de la région, a été rehaussé par la participation du Directeur général de l’Investissement et du Climat des affaires au ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Ghali Skalli.

Cette rencontre a été également une opportunité pour discuter et débattre des obstacles liés à la concrétisation des projets ainsi que pour proposer les recommandations à même de tirer vers le haut les investissements dans la région et d’encourager l’acte d’investir et d’entreprendre dans celle-ci.

Intervenant à cette occasion, le Directeur général de l’Investissement et du Climat des affaires au ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Ghali Skalli a affirmé que ce dialogue vise à faire converger la vision et les efforts de tous les acteurs dans l’objectif de simplifier le parcours de l’investisseur, de renforcer l’attractivité territoriale et d’améliorer davantage le climat des affaires.

Pour sa part, le président du Conseil régional Béni Mellal-Khénifra, Adil Barakat a mis en exergue les efforts engagés au niveau de la région pour la structuration de l’offre territoriale notamment à travers les fonds régionaux d’appui adressés à toutes les catégories des investisseurs et des porteurs de projets.

Le Directeur Général par intérim du Centre d’Investissement de Béni Mellal Khénifra, Adil Azmi a invité l’ensemble des investisseurs et professionnels à adhérer à ce dialogue, de manière à identifier les vraies contraintes qui entravent l’investissement dans la région, mais également pour proposer, concevoir et implémenter des mesures concrètes et efficaces pour surmonter ces contraintes.

Le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Béni Mellal-Khénifra s’est félicité, pour lui, de la dynamique d’investissement que connaît la région, appelant les investisseurs à saisir les potentialités importantes offertes par la région.

Le dialogue régional sur l’investissement s’étalera sur une période de deux mois, au cours desquels 14 journées axées autour de 4 catégories de rencontres seront organisées, la première, dédiée au climat des affaires, la deuxième mettra le cap sur les provinces de la région, la 3ème sera focalisée sur les 4F de l’investissement (Foncier, Financement, Formation et Fiscalité), tandis que la 4ème journée sera intitulée “au cœur des filières”, centrée, notamment, sur l’exploration des potentialités de la région dans les secteurs stratégiques afin de proposer les recommandations permettant de promouvoir ces secteurs et assurer leur développement et leur intégration au niveau régional.

La cérémonie de lancement de ce dialogue a connu une forte participation des investisseurs, opérateurs privés et acteurs économiques et institutionnels intervenant dans tous les maillons de la promotion de l’investissement et d’accompagnement des investisseurs. Les participants ont échangé sur les potentialités économiques de la région, les secteurs porteurs, les mécanismes d’incitation et d’accompagnement des investisseurs, ainsi que sur les moyens d’améliorer le climat des affaires et de renforcer l’attractivité de la région.

