Béni Mellal-Khénifra : Une nouvelle banque de projets pour promouvoir l’investissement productif

vendredi, 31 mai, 2024 à 13:33

Deloitte Morocco Cyber Center, filiale du réseau multinational de services professionnels, Deloitte et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), à travers son Centre Vanguard, ont annoncé, vendredi à Marrakech, leur partenariat pour la création, la conception et l’implémentation d’un laboratoire spécialisé dans la sécurisation des technologies et produits industriels (OT/ICS).