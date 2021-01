Berexia: Une implantation solide au Maroc, tremplin vers l’international

vendredi, 15 janvier, 2021 à 12:56

Casablanca – Le cabinet de conseil en système d’information Berexia, implanté à Casablanca, Rabat et bientôt à Marrakech, a misé sur les forces vives du Maroc pour lui offrir les possibilités d’un Offshoring international et pas seulement avec la France.

La société, qui ambitionne de faire du Royaume un candidat sérieux et concurrentiel pour accompagner les grandes entreprises internationales, a su initier et insuffler au Maroc la notion de numérique éthique, en développant notamment une première plateforme dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes, indique Berexia dans un communiqué.

Partenaire du géant chinois du B2B “AliBaba”, Berexia a aussi créé et soutenu une forte collaboration sino-marocaine qui se manifeste principalement aujourd’hui par plusieurs projets sur les plans sanitaire et industriel, fait savoir la même source.

La société est très optimiste pour le futur du numérique, cette quatrième révolution industrielle étant l’unique dénominateur commun à tous les pays. Elle a aujourd’hui tous les outils en main pour accompagner dans leur développement digital, les sociétés marocaines dans un premier temps, et étendre ensuite son service à tout le continent Africain.

Croire en la transformation des métiers à travers une révolution numérique et anticiper les besoins et solutions de ses clients dans différents secteurs et continents, telle est la vision de Berexia qui, forte d’une croissance constante et soutenue, et avec une présence internationale sur tous les continents, se positionne comme un acteur incontournable de la transformation numérique des entreprises.

Depuis sa création, la société mise sur l’innovation pour proposer aux groupes de tous secteurs, des solutions originales en matière de système d’information, principalement autour de l’Intelligence Artificielle, le Big Data et le Cloud.

Combinant son expérience et son expertise dans plus de 10 pays et pour toutes les fonctions de l’entreprise, Berexia intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de l’innovation technologique pour les accompagner dans leur transformation. Avec un chiffre d’affaires de plus de 600 millions de dirhams (MDH) au Maroc, elle favorise l’innovation pour améliorer l’environnement de demain.

Vision de l’innovation multisectorielle et internationale

Fondée en 2010, Berexia bénéficie d’une expérience multi-sectorielle: Banque et Assurance, Luxe, Santé, Télécom, Énergie. Elle intervient sur des projets multi-continentaux, avec l’ouverture de ses antennes à Londres, Zurich, New-York, Casablanca, Singapour et Rabat, dans le respect des règlements locaux et des exigences des clients.

Dans chaque pays où Berexia est présente, l’entreprise travaille en partenariat étroit avec des partenaires proches des institutions en place. Elle développe en outre des partenariats solides avec de grands éditeurs tout en conservant une indépendance intellectuelle.

Recrutement: une proximité forte avec les talents

Le groupe réalise un taux de croissance annuel maîtrisé de plus de 20% et compte à ce jour 750 collaborateurs. Pour soutenir cette croissance à deux chiffres, Berexia mène une politique de recrutement active et se positionne au plus près des talents.

Elle participe notamment aux plus grands hackathons et datathons, axés sur les dernières technologies pour recruter les collaborateurs les plus performants dans toutes les régions du monde, notamment Paris, Zurich, Singapour, Ukraine et Afrique du nord.

Parmi ses autres points forts, Berexia bénéficie d’une solide santé financière et capitalise depuis sa création, sur un fort investissement important en Recherche et développement.

Une forte implication dans les projets et la recherche

Berexia se spécialise dans les sujets très innovants, notamment dans l’intelligence artificielle, la robotique, le Big Data et le Cloud: les solutions développées permettent aux clients d’affronter sereinement les défis de la transformation numérique et de l’innovation dans leur secteur.

A ce titre, la société s’est imposée sur des projets innovants, décisifs et d’envergure internationale, tout en développant des partenariats solides avec des entreprises référentes, telles les GAFA américains et BTEX asiatiques.

Dans le domaine de l’éthique, Berexia a également su conjuguer ses valeurs aux besoins cruciaux d’organisations humanitaires en apportant son aide à des ONG, telle “Action contre la Faim”, ou encore dans le domaine de la cybercriminalité (féminicides, actes terroristes…) ou dans l’environnement.