Berlin : M. Abdeljalil réaffirme l’engagement du Maroc dans la lutte contre le changement climatique

mercredi, 5 juin, 2024 à 8:50

Berlin – Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a réaffirmé, mardi à Berlin, l’engagement du Maroc dans la lutte contre le changement climatique.

”Outre notre action nationale, à travers la maitrise de nos émissions, nous pourrons, grâce à nos ressources naturelles et à notre proximité avec l’Europe, faire partie de la solution à l’échelle mondiale dans la lutte contre le changement climatique’’, a indiqué M. Abdeljalil, qui intervenait par visioconférence à une conférence de presse, en marge du 2ème dialogue international sur les e-carburants, qui se tient à Berlin.

“Le Maroc a commencé à développer l’énergie éolienne et solaire renouvelable depuis longtemps, et aujourd’hui, il possède une expertise très solide dans ce domaine”, a fait observer le responsable gouvernemental, notant que le Maroc est ‘’toujours engagé et prêt à contribuer à la lutte contre le changement climatique’’.

Et de souligner ‘’l’impératif de renforcer la solidarité et la coopération multilatérale pour réussir la transition énergétique dans le secteur des transports à travers le monde”.

Il a insisté, à cet effet, sur la nécessité de prendre en compte les particularités des pays en développement, leur situation étant différente de celle des pays avancés. “Il serait regrettable que les pays industriels avancés atteignent zéro émission de gaz à effet de serre, tandis que les pays en développement restent à la traîne. Le monde a également besoin que la croissance de ces pays soit durable afin d’atteindre les objectifs nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique”, a-t-il relevé.

“J’espère que nous pourrons trouver des solutions financières, car nous avons besoin de financements innovants et très incitatifs si nous voulons lutter contre le réchauffement climatique mondial et continuer à promouvoir les e-carburants”, a ajouté le ministre.

Le responsable a, par ailleurs, mis l’accent sur la pertinence de l’initiative allemande d’organiser ces rencontres internationales de dialogue sur les e-carburants au niveau politique, mettant en avant l’importance du soutien politique pour le succès des projets de carburants alternatifs en particulier et pour la réussite de la transition énergétique du secteur des transports en général.

Dans ce contexte, M. Abdeljalil a exprimé la disposition du Maroc à accueillir la troisième édition de ce dialogue, en partenariat avec l’Allemagne.

Le Royaume a été représenté au dialogue international e-fuels (4-5 juin) par M. Tarik Talibi, directeur général de l’aviation civile, relevant du ministère du Transport et de la Logistique, et l’ambassade du Maroc en Allemagne.

La deuxième édition de cet événement, qui a connu la participation de nombreux pays, a pour ambition de contribuer à la réduction des émissions de CO2 dans le secteur du transport, en particulier celui de l’aviation civile.

La délégation marocaine a également participé aux travaux du quatrième sommet de Berlin sur l’aviation, portant sur l’avenir de l’aviation et sa durabilité. Cet événement, organisé par l’Association allemande de l’industrie aérospatiale et le Centre spatial allemand, vise à promouvoir l’aviation durable à tous les niveaux.

Cette rencontre a été marquée par la participation de hauts responsables et d’experts du secteur à des discussions axées principalement sur les moyens de développer un transport aérien ‘’avancé, durable et abordable’’, tout en profitant des technologies disponibles et de la nouvelle génération d’aéronefs.