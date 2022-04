Berrechid: Edita Food inaugure sa première unité de production à l’étranger

vendredi, 1 avril, 2022 à 13:26

Le Maroc adhère pleinement et de manière responsable aux chantiers de réforme du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) et réitère la primauté du Conseil de sécurité de l’ONU dans le maintien la paix et la sécurité internationales, a affirmé, vendredi à Addis-Abeba, l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.