Bloomberg New Economy Gateway Africa : Vers la mise en place d’un système d’autosuffisance alimentaire en Afrique

mercredi, 14 juin, 2023 à 22:08

Marrakech – Les participants à un panel organisé dans le cadre de la Conférence Bloomberg New Economy Gateway Africa, ont mis l’accent, mercredi à Marrakech, sur les défis relatifs à la mise en place d’un système d’autosuffisance alimentaire en Afrique.

“Plusieurs pays du Continent ont longtemps souffert de la famine et de la sous-alimentation. Pourtant, des décennies après, l’Afrique est encore loin de parvenir à son autosuffisance alimentaire”, ont été unanimes à souligner les intervenants lors d’un panel tenu sous le thème “Sécurité alimentaire : construire un système alimentaire autosuffisant”, organisé dans le cadre de la Conférence Bloomberg (13 et 14 juin).

Dans ce cadre, ils ont fait remarquer que le conflit en Ukraine a révélé une dépendance du Continent vis-à-vis des importations de céréales et d’autres denrées alimentaires, estimant que les aides (dons) ne résoudront guère cette problématique en Afrique, Continent doté d’un potentiel agricole énorme, avec de grandes superficies agricoles inexploitées, et d’importantes rivières.

Les intervenants s’accordent à reconnaitre que le Continent est en mesure de parvenir à son autosuffisance alimentaire, via l’encouragement de l’investissement dans ce secteur vital, mettant l’accent sur la convergence des approches des pays africains dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Concernant les échanges entre les pays africains, les panélistes n’ont pas manqué de souligner la nécessité de renforcer la coopération et de favoriser la conclusion de conventions de libre-échanges dans le Continent, relevant que les pays africains sont dotés de grandes potentialités, à même de réaliser la complémentarité dans le domaine alimentaire.

Dans ce contexte, ils ont relevé l’impératif pour les pays africains, de mobiliser les moyens locaux et d’apporter des solutions appropriées pour être en mesure de subvenir à leurs besoins en denrées alimentaires, notamment dans le contexte actuel marqué par une flambée des prix des produits alimentaires au niveau mondial, se disant en faveur de la promotion et de la valorisation les denrées alimentaires locales .

De même, ils ont mis en relief les efforts consentis par les gouvernements et le secteur privé en vue de baliser le terrain aux investisseurs étrangers désireux investir dans le secteur agricole en Afrique, suggérant de s’inspirer et de tirer profit des expertises de pays pionniers dans le domaine de la sécurité alimentaire.

La première édition africaine du Bloomberg New Economy est tenue sous le thème “Gateway Africa”, à l’initiative du groupe de média Bloomberg, leader de l’information économique et financière, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Après une étape américaine et européenne, c’est le Maroc qui a été désigné pays hôte pour la déclinaison africaine de ce forum économique, fort de son positionnement de leader régional grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.