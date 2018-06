BMCE Bank : lancement d’un nouveau service mobile payment

Rabat – La BMCE Bank a annoncé, lundi, le lancement d’un nouveau service mobile payment baptisé “DabaPay” dans le cadre de sa stratégie d’innovation et l’élargissement de la palette de ses services digitaux en vue de s’aligner aux besoins de ses clients, et proposer de nouvelles solutions innovantes à la fois accessibles et utiles.