BMCE Bank of Africa participe à la 3è édition du “Morocco Capital Market Days” à Londres

vendredi, 20 avril, 2018 à 14:24

Rabat – La BMCE Bank of Africa a participé, les 16 et 17 avril, à la 3è édition du “Morocco Capital Market Days” organisée à Londres, à l’initiative commune de la Bourse de Casablanca et du London stock exchange.