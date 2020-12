Bourse: 2021, une année qui augure de perspectives optimistes

mercredi, 30 décembre, 2020 à 15:32

“Les mardis du PCNS”, programme hebdomadaire arabophone organisé par le Policy Center for the New South, a mis l’accent, tout au long de ses 24 épisodes, sur les sujets ayant marqué la scène internationale et nationale, vus par une panoplie d’experts, de chercheurs et d’acteurs de la société civile.