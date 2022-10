La Bourse de Casablanca clôture en baisse

lundi, 31 octobre, 2022 à 17:00

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse, lundi, son indice principal, le MASI, cédant 0,26% à 10.822,58 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié également de 0,26% à 864,58 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a lâché 0,05% à 803,03 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont reculé de respectivement 0,36% à 9.864,35 pts et 0,31% à 8.992,04 pts.

Sur le terrain des valeurs, le secteur des boissons a accusé le plus fort repli de la journée (-3,11%), suivi de celui de la sylviculture et papier (-1,86%) et celui des loisirs et hôtels (-1,74%).

A la hausse, le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels a progressé de 3,25%, devant ceux de la chimie (+2,52%) et des sociétés de portefeuilles-holdings (+1,99%).

Le volume global des échanges s’est établi à 2,83 milliards de dirhams (MMDH), dont 70,26 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché central (actions) et 2,757 MMDH sur le marché de bloc (actions).

En ce qui concerne les valeurs les plus actives, Cosumar a drainé 24,9 MDH, Attijariwafa Bank 10,89 MDH et Bcp 6,82 MDH. La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 562,36 MMDH.

Du côté des valeurs, Société des boissons du Maroc (-3,96% à 2.303 dirhams (DH)), Atlantasanad (-3% à 116,25 DH), CIH (-2,68% à 290 DH), Microdata (-2,49% à 510 DH) et Colorado (-2,44% à 44 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’opposé, les plus fortes hausses ont été affichées par Delattre Levivier Maroc (+5,91% à 69,9 DH), Auto Hall (+5,69% à 73,98 DH), Lafargeholcim Mar (+2,85% à 1.480 DH), SNEP (+2,74% à 709,9 DH) et Sonasid (+2,28% à 583 DH).