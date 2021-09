La Bourse de Casablanca clôture en baisse

lundi, 20 septembre, 2021 à 17:44

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca a clôturé lundi en baisse, pénalisée notamment par la mauvaise tenue des secteurs de “sylviculture et papier”, “participation et promotion immobilières” et “distributeurs”.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,53% à 12.949,56 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a lâché 0,51% à 1.059,45 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a, quant à lui, régressé de 0,54% à 10.524,34 points et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a cédé 0,51% à 972,33 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 0,57% à 12.293,98 points tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 0,55% à 11.022,33 points.

Au niveau sectoriel, 14 secteurs ont terminé dans le rouge, notamment le secteur “sylviculture et papier” qui a accusé la plus forte baisse, à cause du recul de son titre unique “Med Paper”.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 161,46 millions de dirhams (MDH), tandis que la capitalisation boursière a atteint, quant à elle, les 665,77 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Sonasid (-3,99%), Med Paper (-3,96%), Stokvis Nord Afrique (-3,95%), Douja Prom Addoha (-3,28%) et Label vie (-3,15%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Cartier Saada (3,99%), Stroc Industrie (3,96%), Aluminium du Maroc (3,23%), Snep (2,61%), et Balima (1,99%).