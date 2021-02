La Bourse de Casablanca clôture en hausse

mardi, 2 février, 2021 à 17:08

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca a clôturé en hausse mardi, portée notamment par la bonne tenue des indices “Loisirs et hôtels”, “Pétrole et gaz” et “Agroalimentaire/Production”.