La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

vendredi, 11 février, 2022 à 16:46

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif, vendredi, l’indice de toutes les valeurs, Masi lâchant 0,30% à 13.950,06 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu, quant à lui, 0,25% à 1.135,98 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a enregistré une baisse de 0,38% à 1.047,86 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, ainsi que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont évolué à la baisse de respectivement 0,11% à 12.972,27 pts et 0,23% à 11.716,43 pts.

Sur le plan sectoriel, 15 indices ont terminé en baisse, contre 6 en hausse, tandis que les deux restants n’ont affiché aucune variation.

“Sylviculture et papier” a accusé la baisse la plus forte (-2,26%), à cause de la mauvaise tenue de son titre Med Paper, suivi de pétrole et gaz qui s’est replié de 1,79% et de l’industrie pharmaceutique (-1,73%).

En revanche, le secteur Loisirs et hôtels s’est offert la plus forte hausse de la journée (+2,66%), boosté par son unique titre Risma. En deuxième position vient l’indice sectoriel ingénierie et biens d’équipement industriels (+0,93%), suivi de celui du secteur boissons (+0,67%) et des services de transport (0,42%).

Au titre de cette séance, le volume global des échanges s’est établi à près de 137,33 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché Central. Par valeurs, Itissalat Al-Maghrib a drainé 24,08 MDH, Ciments du Maroc 17,64 MDH, Aradei Capital 11,36 MDH et BCP 8,6 MDH.

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 723,45 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été affichées par Stroc Industrie (+4,50% à 54,34dirhams (DH)), IB Maroc.com (+4,04% à 43,99 DH), Balima (+3,94% à 124 DH), Oulmès (+3,93% à 1.244 DH) et Risma (+2,66% à 113,95 DH).

À l’opposé, Timar (-3,99% à 152,65 DH), Microdata (-3,68% à 655 DH), Afric Industrie S.A (-2,99% à 357 DH), Afriquia Gaz (-2,54% à 5.750 DH) et Med Paper (-2,26% à 26 DH) ont accusé les plus fortes baisses.