La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

lundi, 25 juillet, 2022 à 16:54

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca est restée dans le rouge, lundi à la clôture, le MASI cédant 0,74% à 11.835,58 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,9% à 956,97 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a avancé de 0,95% à 883,85 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid s’est contracté de 0,76% à 10.014,08 pts, au même titre que le FTSE CSE Morocco 15 qui a lâché 0,66% à 10.998,23 pts.

Le secteur de la chimie a enregistré la hausse la plus forte (+5,6%), devant les sociétés de placement immobilier (+0,91%) et les distributeurs (+0,47%). Contre-tendance, l’indice de la sylviculture et papier a accusé la plus forte baisse (-5,67%), suivi de l’électricité (-2,65%) et des sociétés de portefeuilles-holdings (-1,95%).

Le volume global des échanges a porté sur 40,76 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central (Actions) et dominé par Itissalat Al-Maghrib avec 11,28 MDH de transactions, Disty Technologies (6,36 MDH) et Attijariwafa Bank (4,22 MDH).

La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé 615,24 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Disty Technologies (-7,92% à 221 DH), Ennakl (-5,99% à 31,68 DH), Med Paper (-5,67% à 22,61 DH), Microdata (-5,65% à 501 DH) et Cartier Saada (-5,27% à 25,01 DH).

A l’opposé, Snep (+5,99% à 847,9 DH), Auto Hall (+4,92% à 82,99 DH), Immorente Invest (+3,3% à 109,5 DH), TGCC (+2,27% à 135 DH) et Colorado (+1,77% à 45,9 DH) ont réalisé les meilleures performances.