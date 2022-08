La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

lundi, 22 août, 2022 à 14:53

Les premières commissions de financement du programme Forsa, tenues dans plusieurs régions, ont émis leurs premiers accords pour les porteurs de projets ayant terminé leur accompagnement et préparer leurs dossiers de financement, a annoncé le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.