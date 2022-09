La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

mercredi, 28 septembre, 2022 à 17:27

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca a terminé en baisse, mercredi, son indice de référence, le Masi, perdant 1,95% à 11.809,94 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 2,11% à 952,47 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a lâché 1,97% à 887,83 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid a abandonné 1,99% à 9.889,28 pts et le FTSE CSE Morocco 15 a reculé de 2,04% à 10.887,33 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la chimie a accusé la plus forte baisse (-4,49%), particulièrement à cause de la mauvaise performance de Snep (-4,81%), suivi de l’indice des services de transport (-4,38%), et de l’indice de l’électricité (-4,25%).

Contre-tendance, le secteur des sociétés de portefeuilles-holdings a enregistré la hausse la plus forte (+5,82%), notamment en raison de la bonne tenue de Delta Holding (+5,88%), suivi du secteur du transport (+5,7%), et du secteur de la sylviculture et papier (+3,12%).

Le volume global des échanges a porté sur plus de 242,99 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Le volume du marché Central (Actions) s’est chiffré à 220,75 MDH, quand celui du marché Central (Obligations) a porté sur 22,23 MDH.

Itissalat Al-Maghrib a apporté 57,83 MDH, Attijariwafa Bank 47,2 MDH et Sodep-Marsa Maroc 20,28 MDH. Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle s’est établie à plus de 613,68 milliards de dirhams.

Sur le plan individuel, les plus fortes baisses ont été réalisées par Stroc Industrie (-5,98% à 42,3 dirhams (DH)), Atlantasanad (-5,3% à 127,65 DH), Lesieur Cristal (-4,84% à 236 DH), Snep (-4,81% à 771 DH) et Sanlam Maroc (-4,76% à 1.200 DH).

En revanche, Ctm (+5,99% à 660,3 DH), Delta Holding (+5,88% à 27 DH), Alliances (+5,79% à 63,79 DH), Med Paper (+3,13% à 33 DH) et Jet Contractors (+1,5% à 203 DH) ont affiché les plus fortes hausses.