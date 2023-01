La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

jeudi, 19 janvier, 2023 à 17:06

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le rouge, jeudi, le MASI s’étant contracté de 1,13%, à 10.258,44 points (pts).

Au terme d’une séance quasi-stable, le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, ont perdu respectivement 1,18%, à 822,08 pts et 1,28%, à 781,87 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, a cédé 1,28%, à 9.438,49 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a baissé de 1,13%, à 8.578,78 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier s’est offert la hausse la plus forte (+3,33%), suivi de l’indice pharmaceutique (+3,16%), et de l’indice des distributeurs (+2,37%).

Du côté des perdants, l’indice du bâtiment et matériaux de construction a accusé la plus forte baisse (-4,07%), suivi de l’indice du transport (-3,13%), et de l’indice des assurances (-2,24%).

Le volume global des échanges a porté sur 114,46 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché de Bloc (Actions). Pour ce qui est des valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a drainé 9,94 MDH, suivi d’Akdital avec 6,58 MDH et Itissalat Al-Maghrib avec un flux transactionnel de 6,36 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, de son côté, à 538,25 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Ciments du Maroc (-5,94% à 1.251 DH), Cartier Saada (-5,73% à 24,51 DH), Bmci (-5,53% à 337,2 DH), Stokvis Nord Afrique (-4,76% à 12,2 DH) et Wafa Assurance (-4,32% à 3.300 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les plus fortes hausses ont été affichées par Maghreb Oxygène (+3,96% à 253,4 DH), Sothema (+3,53% à 1.320 DH), Med Paper (+3,33% à 26,97 DH), Label Vie (+2,91% à 4.250 DH) et Disty Technologies (+1,87% à 209,85 DH).