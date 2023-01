La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

vendredi, 20 janvier, 2023 à 17:00

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le rouge, vendredi, le MASI ayant reculé de 0,44%, à 10.212,84 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, ont perdu respectivement 0,34%, à 819,25 pts et 0,12%, à 780,95 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont abandonné respectivement 0,36%, à 9.404,35 pts et 0,27%, à 8.555,43 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des sociétés de placement immobilier a enregistré la plus forte hausse (+2,33%), suivi de l’indice de la santé (+1,66%), et de l’indice des mines (+0,73%).

L’indice de la chimie a accusé la baisse la plus forte (-5,27%), suivi de l’indice de l’électricité (-4,98%), et de l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings (-4,56%).

Le volume global des échanges a porté sur 68,02 millions de dirhams (MDH) réalisés entièrement sur le marché Central (Actions), et dominé par les transactions portant sur Bcp qui a drainé 11,19 MDH, Akdital avec 10,78 MDH et Attijariwafa Bank avec 10,46 MDH.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée à près de 535,58 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes baisses ont été accusées par Disway (-5,99% à 658,1 dirhams (DH)), Snep (-5,96% à 536 DH), Res Dar Saada (-5,11% à 13 DH), Atlantasanad (-5% à 114 DH) et Taqa Morocco (-4,98% à 935 DH).

À l’inverse, Fenie Brossette (+5,97% à 119,75 DH), Stokvis Nord Afrique (+4,75% à 12,78 DH), M2m Group (+4% à 757 DH), Maghreb Oxygène (+3,99% à 263,5 DH) et Cdm (+3,98% à 530,3 DH) ont affiché les plus fortes hausses.