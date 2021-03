La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

mercredi, 3 mars, 2021 à 18:05

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca a terminé mercredi en retrait, pâtissant de la mauvaise tenue, notamment, des secteurs des “Télécommunications” et des “Banques”.

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a abandonné 0,27% à 11.338,98 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a lâché 0,32% à 923,33 points.

Quant au Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, il a perdu 0,30% à 9.230,34 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a abandonné 0,44% à 10.404,82 points et le FTSE Morocco All-Liquid a diminué de 0,30% à 9.706,13 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” s’est établi, quant à lui, à 858,34 points (-0,31%).

Du côté des valeurs, la cote a vu 10 indices finir en territoire négatif, contre 9 dans le vert. Le secteur “Electricité” a accusé la plus forte baisse de la journée (-2,12%), affaibli par son unique titre Taqa Morocco.

L’indice de la “Chimie” a reculé, quant à lui, de 1,61%, la hausse de Maghreb Oxygène (+1,98%) n’ayant pas pu compenser le repli de SNEP (-1,82%).

A la baisse également, le secteur des “Banques” a perdu 0,25%, plombé par la BCP (-0,89%) et Attijariwafa Bank (-0,26%). Bank Of Africa a, en revanche, pris 0,57%, tandis que BMCI, CDM et CIH sont restés inchangés.

Le secteur des “Télécommunications”, représenté par Itissalat Al-Maghrib, a lâché de son côté 0,18%.

A l’inverse, les secteurs “Equipements électroniques et électriques”, “Industrie Pharmaceutique” et “Matériels, logiciels et services informatiques” ont affiché des hausses respectives de 1,96%, 1,88% et 1,06%.

Faible, le volume global des échanges de titres s’est établi à 25,57 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Par valeur, Attijariwafa Bank a drainé 9,26 MDH, Itissalat Al-Maghrib 6,07 MDH, Sothema 2,5 MDH et Sodep-Marsa Maroc 2,19 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à 586,41 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Atlantasanad (+2,48% à 79,48 DH), Maghrebail (+1,99% à 873 DH), Maghreb Oxygène (+1,98% à 192,75 DH), Sothema (+1,97% à 2.384 DH) et Nexans Maroc (+1,96% à 130 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Microdata (-2,33% à 671 DH), Taqa Morocco (-2,12% à 920,10 DH), Colorado (-2,02% à 48 DH), Fenie Brossette (-1,88% à 47 DH) et Cosumar (-1,87% à 230,5 DH).