La Bourse de Casablanca clôture dans le vert

mardi, 29 novembre, 2022 à 17:37

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca a clôturé dans le vert mardi, l’indice de toutes les valeurs, le MASI, gagnant 0,45% à 10.918,63 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,38% à 876,41 pts, tandis que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a abandonné 0,09% à 816,15 pts.

Côté international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid a progressé de 0,41% à 9.123,47 pts et le FTSE CSE Morocco 15 s’est renforcé de 0,36% à 9.955,14 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings s’est offert la hausse la plus forte (+3,95%), devant l’agroalimentaire/production (+3,89%) et les ingénieries et biens d’équipement industriels (+2,82%).

L’indice des loisirs et hôtels a accusé la plus forte baisse (-4,32%), suivi de l’indice des mines (-1,77%), et de la chimie (-1,6%).

Au titre de cette journée, le volume global des échanges a porté sur 91,79 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central (Actions).

Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Cosumar avec un volume transactionnel de 55,16 MDH, Itissalat Al-Maghrib (8,58 MDH), Attijariwafa Bank (7,93 MDH) et Label Vie (3,36 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 567,3 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses ont été réalisées par Delattre Levivier Maroc (+6% à 38,19 dirhams (DH)), Cosumar (+5,99% à 191,85 DH), Jet Contractors (+5,56% à 193,7 DH), Cih (+5% à 315 DH) et Delta Holding (+4% à 26 DH).

En revanche, Salafin ( -5,98% à 517,1 DH), Risma (-4,32% à 115,3 DH), Sanlam Maroc (-2,74% à 1.030 DH) et Disty Technologies (-2,7% à 180 DH) et S. M Monétique (+3,99% à 193,95 DH), ont accusé les plus fortes baisses.