La Bourse de Casablanca débute la semaine en légère baisse

lundi, 22 août, 2022 à 10:22

Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple a souligné que le respect de l’intégrité territoriale du Maroc et le soutien à l’initiative marocaine d’autonomie constituent des bases pour “des relations économiques sincères, efficaces et durables avec les pays partenaires”, a affirmé l’économiste, Abderrazak El Hiri.