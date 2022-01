La Bourse de Casablanca débute dans le vert

jeudi, 27 janvier, 2022 à 10:59

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca débutait la séance de jeudi dans le vert, son indice de référence, le MASI, progressant de 0,16% à 13.744,9 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,23% à 1.116 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, avançait de 0,43% à 1.023,45 pts.

Aux valeurs individuelles, Bank of Africa enregistrait la plus forte hausse avec 2,56% à 197,95 dirhams (DH), devant Med Paper (+1,3% à 27,35 DH), TGCC (+0,75% à 182,5 DH), Douja Prom Addoha (+0,7% à 11,58 DH) et la SNEP (+0,63% à 795 DH).

À l’opposé, le titre de Involys (-2,04% à 122,4 DH) accusait la plus forte baisse, suivi de Salafin (-1,35% à 730 DH), Managem (-0,85% à 1.750 DH), Alliances (-0,6% à 39,5 DH) et Sodep-Marsa Maroc (-0,18% à 284,5 DH).

Mercredi, le MASI a clôturé sur un gain de 0,11%.