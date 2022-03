La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine

lundi, 28 mars, 2022 à 11:43

Le peuple marocain en général et la famille de la résistance et de l’armée de libération ainsi que les habitants de la province de Khénifra en particulier, commémorent, ce lundi, le 101ème anniversaire de la disparition du martyr Moha Ou Hammou Zayani, un des symboles de la résistance nationale et héros incontestable de la bataille historique d’El Heri et des tribus des Zayanes dans le Moyen Atlas.