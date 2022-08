La Bourse de Casablanca démarre en grise mine

jeudi, 25 août, 2022 à 11:46

La plateforme transversale englobant les professionnels locaux de la décoration et ameublement “Marrakech Creative Interiors Cluster” (MCIC) a lancé “Le Trio de la Réussite”, un projet inédit visant à relier la connaissance et l’innovation entre Mâalems– Futurs Mâalems et Futurs designers.