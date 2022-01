La Bourse de Casablanca démarre en hausse

vendredi, 28 janvier, 2022 à 12:30

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca démarrait la séance en hausse vendredi, le MASI grimpant de 0,22%, à 13.764,16 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,17%, à 1.117,14 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, prenait 0,23%, à 1.024,83 pts.

Du côté des valeurs, Delattre Levivier Maroc (+5,1% à 94,95 dirhams (DH)), Afriquia Gaz (+4,96% à 5.899 DH) et Sodep-Marsa Maroc (+2,32% à 291,1 DH) enregistraient les plus fortes hausses, suivis par Managem avec +1,67% à 1.830 DH et Salafin avec +1,51% à 741 DH.

À l’inverse, Stokvis Nord Afrique et Immorente Invest affichaient les plus fortes baisses, avec respectivement -3,53% à 18,3 DH et -2,66% à 106,1 DH. Ils étaient suivis par Fenie Brossette (-0,66% à 150 DH), Attijariwafa Bank (-0,51% à 492 DH) et Risma (-0,43% à 117 DH).

La veille à la clôture, le MASI avait enregistré une légère progression de 0,08%, à 13.733,86 pts.