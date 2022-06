La Bourse de Casablanca démarre en territoire positif

vendredi, 3 juin, 2022 à 9:54

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca a démarré la séance de vendredi en territoire positif, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 0,05% à 12.541,17 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,18% à 1.014,37 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, avançait de 0,31% à 942,09 pts.

Aux valeurs individuelles, CTM (+5,75% à 669 DH), BCP (+4,29% à 265 DH), Med Paper (+3,09% à 26 DH), Alliances (+1,29% à 70,4 DH) et SMI (+1,23% à 1.640 DH) réalisaient les meilleures performances en ce début de matinée.

Contre-tendance, Afriquia Gaz (-3,39% à 4.820 DH), Bank of Africa (-1,97% à 191,1 DH), Sodep-Marsa Maroc (-0,93% à 267 DH), Colorado (-0,85% à 63,95 DH) et Itissalat Al-Maghrib (-0,31% à 127 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,15%.