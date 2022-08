La Bourse de Casablanca démarre dans le vert

lundi, 1 août, 2022 à 13:44

L’examen des moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et le Belize a été au centre des entretiens tenus récemment à Belmopan entre l’ambassadeur du Maroc au Mexique et au Belize, Abdelfattah Lebbar et des responsables de ce pays du nord de l’Amérique centrale.