La Bourse de Casablanca en bonne mine au S2-2020

samedi, 2 janvier, 2021 à 14:46

Casablanca – La Bourse de Casablanca a terminé le second semestre de l’année écoulée en hausse, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, progressant respectivement de 11% et 11,3%.