La Bourse de Casablanca en hausse du 19 au 23 septembre

dimanche, 25 septembre, 2022 à 10:58

Le président de la Fondation France-Maroc Paix et Développement Durable, Hubert Seillan, a présenté et signé, samedi au Palais des congrès de Laâyoune, son ouvrage “Le Sahara Marocain: L’espace et le temps”, parue aux éditions “La croisée des chemins”.