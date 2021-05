La Bourse de Casablanca en nette hausse du 03 au 07 mai

samedi, 8 mai, 2021 à 12:54

A l’instar des familles marocaines dans les autres villes et campagnes du Royaume, les habitants de la capitale des Doukkala célèbrent le mois de Ramadan dans le respect des traditions ancestrales, surtout que ce mois béni illustre l’attachement aux US et coutumes transmis de génération en génération.