La Bourse de Casablanca ouvre en baisse

mercredi, 5 juin, 2024 à 10:32

Plus de 60 acteurs du marché immobilier se réuniront du 6 au 9 juin au “Sakane Expo” à Rabat, le plus grand salon du secteur au Maroc, qui se tiendra sous le signe “Pour un meilleur développement du secteur immobilier au Maroc et pour créer un pont entre les acheteurs et les promoteurs immobiliers”.