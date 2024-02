La Bourse de Casablanca ouvre en bonne mine

vendredi, 23 février, 2024 à 9:37

La solide coopération en matière d’éducation et d’échanges culturels, un des maillons forts du partagerait stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, a été célébrée jeudi à l’occasion d’une cérémonie organisée à l’ambassade du Maroc à Washington en hommage à l’excellence académique des lauréats marocains et américains du Programme Fulbright Maroc 2024.