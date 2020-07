Bourse de Casablanca: points clés du résumé hebdomadaire

dimanche, 12 juillet, 2020 à 10:58

Casablanca – Voici les principaux points du résumé hebdomadaire qui analyse la performance de la Bourse de Casablanca du 02 au 08 juillet 2020:

– La Bourse de Casablanca a clôturé la période cette semaine dans le rouge, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant 0,75% et 0,77% respectivement.

– Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est replié à 10.148,91 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est affiché à 8.238,36 points.

– Le FTSE CSE Morocco 15 a cédé 1,30% à 9.064,79 points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,80% à 8.673,19 points.

– L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” s’est chiffré à 752,91 points (-0,74%).

– 17 compartiments n’ont pas été épargnés du trend négatif qui marquait cette période.

– Le secteur “Sylviculture et Papier” (-5,53%) a subi la plus forte baisse, suivi du compartiment “Chimie” (-3,28%) puis “Transport” (-3,26%).

– En hausse, “Mines” s’est apprécié de 4,21%, “Sociétés de financement et autres activités financières” et “Ingénieries et biens d’équipement industriels” ont gagné 2,70% et 2,20%, respectivement.

– La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 523,49 milliards de dirhams (MMDH) et le volume global s’est chiffré à 243,94 millions de dirhams (MDH).