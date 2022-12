Bourse de Casablanca: le volume des échanges à plus de 36,76 MMDH au S2-2022

samedi, 31 décembre, 2022 à 19:01

La préfecture de police de Casablanca a pris, à l’occasion du nouvel an, un dispositif de sécurité spécial et mobilisé l’ensemble des moyens humains, matériels et logistiques pour veiller à la sécurité et la sûreté des citoyens, a indiqué, samedi, le préfet de police de la capitale économique, Abdellah El Ouardi.