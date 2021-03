La Bourse du Rwanda désigne une société fondée par une Marocaine pour diriger sa stratégie de monétisation des données

mardi, 9 mars, 2021 à 18:41

Kigali – La Bourse du Rwanda (RSE) a annoncé mardi la désignation de SCL Advisory Limited, une société fondée et dirigée par la Marocaine Selloua Chakri, pour l’aider à élargir sa base de données et à développer ses activités dans le monde.

“SCL Advisory Limited soutiendra les efforts de la Bourse pour fournir aux professionnels de la finance et aux émetteurs des données de marché, des analyses, et des services d’une manière fiable et opportune pour les aider à prendre des décisions d’investissement et d’affaires plus éclairées sur le marché rwandais”, souligne un communiqué de la place financière de Kigali.

Commentant cette décision, M. Pierre Celestin Rwabukumba, chef de la direction de RSE, a exprimé sa confiance dans les perspectives de croissance de la clientèle, notant que “SCL Advisory Limited jouera un rôle important dans l’élargissement de notre base de données client et dans l’amélioration de l’expérience client grâce à une technologie de classe mondiale”.

Cette initiative augmentera également la visibilité et la notoriété de la RSE tout en renforçant la position du Rwanda en tant que destination de choix pour les investisseurs régionaux et internationaux, a-t-il poursuivi, ajoutant que Kigali ambitionne de devenir un centre international de services financiers dans la région.

Mme Selloua Chakri, fondatrice et directrice générale de SCL Advisory Limited, a déclaré, quant à elle, que “le Rwanda a été salué au niveau international pour ses récentes initiatives gouvernementales visant à faire de Kigali un centre financier de classe mondiale en Afrique”.

Le développement des services de données et d’information de la Bourse du Rwanda feront du pays est-africain une destination d’investissement encore plus attrayante pour les investisseurs mondiaux, a-t-elle a relevé, ajoutant que “nous sommes très fiers de soutenir la Bourse du Rwanda dans ses efforts pour étendre ses données et ses services d’information auprès des clients régionaux et internationaux”.

La RSE offre des produits de données haut de gamme à une grande variété de clients nationaux et internationaux, notamment les vendeurs de données, conseillers en investissement, gestionnaires de fonds, développeurs de systèmes de négociation et sociétés d’indexation.