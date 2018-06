Bourses d’étude 2018-2019: Le service électronique “Minhaty” ouvert du 11 juin au 31 juillet

dimanche, 10 juin, 2018 à 14:13

Rabat – Le service électronique “Minhaty” sera ouvert, du 11 juin au 31 juillet, pour le dépôt des demandes de bourses de l’enseignement supérieur et des études aux cycles “technique” et “technique spécialisé” relevant des établissements de formation professionnelle, au titre de l’année 2018-2019, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lancera

Les candidats au baccalauréat 2017-2018 désireux de bénéficier de bourses sont appelés à s’inscrire en ligne (www.minhaty.ma), en cliquant sur le service “dépôt de demande” et en remplissant toutes les informations nécessaires, précise le ministère dans un communiqué.

Ils peuvent également, via ce service électronique, suivre les étapes de traitement de la demande de bourse jusqu’à communication de la décision de la commission provinciale des bourses via l’e-mail du candidat, a fait savoir le ministère.

Le lancement de ce service pour la deuxième année consécutive s’inscrit dans le cadre de mise en œuvre de la numérisation de la démarche de demande de bourse et l’amélioration des prestations offertes, ainsi que la simplification des procédures.

De plus amples renseignements sur ce service sont accessibles sur le portail du ministère ou via le numéro vert (0800001122) en ce qui concerne la procédure d’accès.