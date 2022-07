La brand « Morocco Now » à l’assaut du marché sud-coréen

dimanche, 3 juillet, 2022 à 11:28

Séoul – La capitale sud-coréenne, Séoul, abritera à partir de lundi un Roadshow visant la présentation et la promotion de la brand « Morocco Now », la nouvelle force de frappe d’investissement et d’export du Maroc à l’international.