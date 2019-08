BTP: hausse de plus de 2% des ventes de ciment au S1-2019

mardi, 27 août, 2019 à 18:16

Casablanca – Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP), se sont améliorées de 2,1% au terme du premier semestre 2019, après un recul de 2,9% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Économie et des finances.