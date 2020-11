BTP: poursuite de la décélération du rythme baissier des ventes de ciment (DEPF)

lundi, 23 novembre, 2020 à 11:55

Rabat – Le rythme baissier des ventes de ciment, principal baromètre du secteur du bâtiment et matériaux de construction (BTP), a maintenu son atténuation quasi-continue depuis le mois de juin, passant de -25,1% à fin mai 2020, à -12,5% à fin octobre 2020, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.