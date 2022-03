BTP: des programmes d’investissement estimés à plus de 47 MMDH en 2022 (M. Baraka)

mercredi, 30 mars, 2022 à 20:44

Rabat – Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a annoncé, mercredi à Rabat, des programmes d’investissement pour l’année 2022 dans le secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP) d’une valeur estimée à plus de 47 milliards de dirhams (MMDH) répartis sur divers secteurs.