BTP: Repli des ventes de ciment de 10,9% à fin novembre (DEPF)

lundi, 28 décembre, 2020 à 11:09

Rabat – Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), ont reculé de 10,9% au terme des onze premiers mois de cette année, après -25,1% à fin mai et +3,1% un an auparavant, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.