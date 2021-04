La Buvette du Maroc: Lancement du service de livraison du Ftour pour Ramadan

jeudi, 8 avril, 2021 à 16:38

Casablanca – Fort de son grand succès de l’année dernière, la Buvette du Maroc, spécialisée dans la livraison des repas en entreprise, a annoncé le lancement de son service de livraison des repas du Ftour pour Ramadan 2021.

“Pour le mois de Ramadan, la Buvette du Maroc offre aux entreprises la possibilité d’offrir à leurs collaborateurs un Ftour de qualité, varié et fait-maison pour leur permettre de rompre le jeûne tout en restant productifs (dattes, harira et chebakia pour la rupture du jeûne, plats chauds ou froids, à réchauffer au micro-ondes, des boissons fraîches)”, indique un communiqué de la Buvette du Maroc.

La Ftour BOX est à partir de 39 dirhams et avec une proposition de 4 formules (Express – Moyenne – Gourmande – Deluxe), précise le communiqué, ajoutant que la Buvette du Maroc est la solution idéale pour offrir un Ftour équilibré, gourmand, complet 100% fait maison et avec des formules variées.

“La Buvette du Maroc a séduit un bon nombre de collaborateurs grâce à la qualité et au large choix des menus proposés au quotidien: des plats cuisinés et livrés au bureau tous les jours de la semaine, à midi pour le déjeuner et exceptionnellement le soir pour le Ftour du Ramadan”, poursuit le communiqué.

Face aux restrictions imposées dues à la pandémie, la Buvette du Maroc, offre aux collaborateurs, des solutions de restauration pratiques dans le respect strict des normes sanitaires et des gestes barrières, en leur proposant des repas prêts fait-maison livrés directement à leur bureau, note la même source.