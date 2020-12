La BVC dans le vert du 30 novembre au 4 décembre

dimanche, 6 décembre, 2020 à 18:03

Casablanca- La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 30 novembre au 04 décembre 2020 dans le vert, ses deux principaux indices, Masi et Madex s’adjugeant 0,81% chacun.

Au terme de cette période, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a atteint 10.977,68 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, 8.936,66 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,75% à 9.886,05 points, alors que le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,98% à 9.465,96 points.

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10”, il a avancé de 0,95% à 841,79 points.

Sur le plan sectoriel, le compartiment “Mines” a affiché la plus forte hausse avec un gain de 4,5%, devant les “Services aux collectivités” (+4,12%) et l'”Industrie pharmaceutique” (+3,29%).

En revanche, le secteur des “Boissons” a fini sur une baisse de 6,29%, suivi de l’immobilier (-6,1%) et des “Ingénieries et biens d’équipement industriels” (-5,07%).

Dans la foulée, la capitalisation boursière s’est chiffrée à 566,25 milliards de dirhams (MMDH). La volumétrie de la semaine ressort, quant à elle, à 455,46 millions de dirhams (MDH).

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par Stroc Industrie, Sonasid, et Managem avec des hausses respectives de 11,54%, 10,84% et 8,61%. Delattre Levivier Maroc, Douja Prom Addoha, et Sociétés des Boissons du Maroc ont, pour leur part, accusé les plus lourdes baisses avec 18,38%, 8,24% et 8%.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib et HPS, avec des parts respectives de 30,46%, 20,39% et 13,50%.