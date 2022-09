Campagne agricole 2022-2023: mobilisation de 1,1 Mqx de semences sélectionnées des trois principales céréales (M. Sadiki)

vendredi, 16 septembre, 2022 à 18:27

Rabat – Le ministre de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a annoncé, vendredi à Rabat, qu’un total de 1,1 million de quintaux (Mqx) de semences sélectionnées des trois principales céréales (blé tendre, blé dur et orge) a été mobilisé, dans l’objectif d’assurer de bonnes conditions pour le lancement de la compagne agricole 2022-2023.

M. Sadiki, qui présentait devant le Conseil de Gouvernement, réuni sous la présidence du chef de gouvernement Aziz Akhannouch, les mesures prises en préparation à la campagne agricole 2022-2023, a fait savoir que tous les besoins de graines de betterave seront satisfaits (environ 70.000 unités de semences monogerme) et que l’approvisionnement du marché en près de 500.000 tonnes d’engrais phosphatés (engrais de fond) sera assuré, tout en maintenant les mêmes niveaux de prix enregistrés lors de la campagne précédente, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En outre, poursuit le ministre, l’extension des surfaces assurées dans le cadre du programme d’assurance agricole a été programmée avec près de 200.000 hectares supplémentaires, en application des dispositions de la stratégie “Génération Green” qui vise à atteindre 2,5 millions d’hectares de surfaces assurées d’ici 2030.

Le ministre a aussi relevé qu’au cours de cette saison, 1,2 million d’hectares de céréales, légumineuses et oléagineux et 50.000 hectares d’arbres fruitiers seront assurés, notant que tous les services concernés du ministère sont mobilisés au niveau national pour accompagner les agriculteurs et poursuivre la mise en oeuvre des projets de la stratégie “Génération Green”.