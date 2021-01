La campagne #B7AL_JAMAIS de Coca-Cola Maroc cartonne sur les réseaux sociaux

mercredi, 6 janvier, 2021 à 15:46

Casablanca – La campagne #B7AL_JAMAIS de Coca-Cola Maroc, la première lancée par la compagnie depuis l’apparition de la Covid-19, cartonne sur les réseaux sociaux en affichant des millions de vues.

Pour l’hymne de la campagne #B7AL_JAMAIS, Coca-Cola Maroc a choisi de collaborer avec l’icône de la chanson marocaine Douzi qui a donné sa voix à une version revisitée de la célèbre chanson Zina, affichant ainsi des millions de vues sur les réseaux sociaux, indique la compagnie dans un communiqué.

“Conçue comme un acte optimiste qui capitalise sur tout ce que nous avons appris ensemble au cours de cette période difficile, #B7AL_JAMAIS célèbre l’ouverture, la solidarité et une résilience à toute épreuve pour construire un avenir meilleur en se protégeant et en se soutenant mutuellement”, précise Coca-Cola Maroc.

Véritable hymne de l’espoir auprès de tous, les paroles transportent vers un monde plein d’espoir, de renouveau et de partage. Disponible sur le lien: https://www.youtube.com/watch?v=6970w3MFG7Q, la vidéo de la campagne est un succès qui affiche à ce jour près de 10 millions de vues sur les réseaux sociaux.

Fidèle à ses valeurs de partage et de proximité, Coca-Cola a remis plus de 120 millions de dollars de dons à travers le monde afin de soutenir des organisations d’aide avec ses partenaires embouteilleurs et la Fondation Coca-Cola.

“Au Maroc, une partie de cet argent a été apportée au Fonds Covid-19, ainsi qu’une contribution en nature aux personnes engagées en première ligne, hôpitaux, Sûreté nationale et Forces Armées Royales”, indique la compagnie, faisant état d’un total de 530.000 litres de boissons, distribués gracieusement et des équipements de protection contre le coronavirus, apportés dans 20.000 points de vente.

Lors du mois sacré de Ramadan, dans le cadre de la 17e année consécutive de son initiative citoyenne Dar L’ftour, Coca-Cola Maroc s’est également appuyée sur la capacité de ses flottes afin d’accéder à des zones éloignées des centres urbains pour distribuer plus de 36.000 paniers.

The Coca-Cola Company est la plus grande entreprise mondiale de boissons, rafraîchissant les consommateurs avec plus de 500 marques de boissons gazeuses et plates et près de 3.900 choix de boissons. Avec Coca-Cola comme fer de lance, l’une des marques les plus valorisées et connues au monde, le portefeuille de l’entreprise comprend 21 marques au chiffre d’affaires atteignant le milliard de dollars, dont 19 sont disponibles à teneur réduite en sucre ou sans sucre.

Avec ses embouteilleurs partenaires, The Coca-Cola Company est parmi les 10 premiers employeurs privés dans le monde avec plus de 700.000 collaborateurs dans le Système Coca-Cola.

Au Maroc, The Coca-Cola Export Corporation – Morocco Branch et ses trois embouteilleurs NABC, ABC et SBGS, qui forment le Système Coca-Cola au Maroc, produisent 100% de leurs boissons dans leurs 6 usines. Ils emploient directement 3.800 collaborateurs et indirectement 23.400 personnes. Pour chaque emploi créé chez Coca-Cola Maroc, 6 emplois supplémentaires sont ainsi créés à travers la chaîne de valeur sur le territoire national, contribuant au développement de l’économie nationale.

Coca-Cola Maroc mène une politique de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) volontariste, articulée autour de quatre axes prioritaires : la préservation des ressources en eau, l’autonomisation des jeunes, un monde sans déchets et l’autonomisation des femmes.