Campagne céréalière: 1,3 million Qx de Blé tendre collectés depuis la mi-mai

mercredi, 10 juin, 2020 à 12:44

Le Parti démocratique de l’indépendance (PDI) et la Fédération de la gauche démocratique (FGD) ont plaidé pour un déconfinement progressif et pour la mise en place d’une politique forte pour promouvoir l’économie nationale, à travers une série de mesures et de propositions pour l’amendement du projet de loi de Finances.