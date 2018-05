Campagne céréalière: Un prix de référence de 280 dh/ql rendu moulin et des primes pour soutenir les agriculteurs et les organismes stockeurs

vendredi, 11 mai, 2018 à 18:22

Rabat – Le prix de référence du blé rendu moulin a été fixé à 280 DH/quintal (ql) pour une qualité standard, selon une décision conjointe visant la mise en place par le gouvernement de mesures pour assurer les bonnes conditions de stockage et de commercialisation de la récolte céréalière au titre de l’actuelle campagne agricole, annonce vendredi le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime, du Développement durable et des Eaux et forêts.