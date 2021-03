Cap à Dublin sur l’économie marocaine

dimanche, 28 mars, 2021 à 21:33

Dublin – Le coup d’envoi de la Semaine économique marocaine en Irlande sera donné, lundi, par l’organisation d’une série de webinaires, ouverts aux opérateurs économiques des deux pays.

Cette Semaine virtuelle est organisée par l’ambassade du Maroc en Irlande, en collaboration avec “Enterprise Ireland”, le ministère irlandais du Commerce, des entreprises et de l’emploi, et la Chambre de commerce arabo-irlandaise.

La plénière d’ouverture sera marquée par des interventions du ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, et du ministre d’État irlandais chargé de la promotion du commerce, du numérique et la réglementation commerciale, Robert Troy.

Cette session d’ouverture verra la participation, du côté marocain, de l’ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, du vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi, ainsi que du directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Hicham Boudraa.

Du côté irlandais, prendront part à cette rencontre Peter Finan, expert au sein du ministère irlandais du Commerce, des Entreprises et de l’Emploi, Ahmad Younis, Secrétaire Général et CEO de la Chambre de Commerce arabo-irlandaise, et Mike Hogan, directeur MENA à “Enterprise Ireland”, l’organisme gouvernemental chargé du développement et de la croissance des entreprises irlandaises sur les marchés mondiaux.

Destiné à présenter les secteurs clés de l’économie marocaine aux investisseurs irlandais, ce “Virtual Morocco Week Brief” se décline en une série de sessions de webinaires informatives, au cours desquelles les chefs d’entreprises irlandaises pourront assister aux panels de leurs choix pour de futures coopérations avec leurs homologues au Maroc.

“Nous espérons également que cet événement constituera un autre pas dans la bonne direction pour créer un pont entre les deux pays qui se dirigent vers l’avenir”, précise une note d’Enterprise Ireland.

L’événement sera axé sur les secteurs clés dans lesquels Enterprise Ireland a identifié des opportunités pour les clients irlandais au cours des prochaines années sur le marché marocain.

Il s’agit notamment de l’AgriTech, de l’aviation et industrie spatiale, la logistique, les technologies propres, des sciences de la vie, l’éducation technologique et de la technologie financière.

La rencontre vise, selon ses initiateurs, à “fournir des informations et des conseils sur l’industrie aux clients qui souhaitent s’engager sur le marché marocain”, “comprendre comment faire des affaires au Maroc”, “accroître les échanges entre l’Irlande et le Maroc et présenter le Maroc comme un hub régional pour les irlandais entreprises”, et à “positionner le Maroc comme une porte d’entrée sûre et stable sur le marché africain”.

“Le Maroc intéresse particulièrement les entreprises clientes d’Enterprise Ireland au vu de l’émergence des secteurs automobile et aérospatial, de la position géographique du pays pour la logistique, de l’évolution des filières de production laitière et alimentaire, de la création de Casablanca en tant que hub bancaire et de services pour l’Afrique, et des opportunités dans le secteur de l’éducation”, souligne Ireland Enterprise.

Et de conclure que “le Maroc est également en train de devenir un pôle TIC pour accéder au marché africain et son secteur dynamique du voyage et du tourisme serait un marché d’intérêt pour le cluster technologique du voyage en Irlande”.

La valeur totale des exportations du Maroc vers l’Irlande est passée de 156,9 millions USD en 2018 à 158,4 millions en 2019. L’Irlande a exporté vers le Maroc respectivement pour 134,4 et 114,6 millions USD, rappelle-t-on.